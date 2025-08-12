"¡Es que por favor!", la indignación de Afra Blanco tras las palabras de la vicepresidenta de la ATA

Celia Ferrero, vicepresidenta de ATA, alerta que los autónomos cobran un 40% menos que los jubilados por cuenta ajena por sus carreras irregulares y falta de planificación. Y advierte que financiar pensiones solo con cotizaciones afecta a jóvenes con salarios bajos.

La vicepresidenta de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), Celia Ferrero, ha recordado en laSexta Xplica que "los autónomos han estado siempre un 40% por debajo de lo que percibe un jubilado por cuenta ajena". Según ha expuesto, esta brecha se debe a carreras laborales más irregulares, periodos de inactividad y a ingresos inestables, lo que se traduce en menores cotizaciones al sistema.

Ferrero ha subrayado que no se puede comparar la cultura empresarial y laboral de hace décadas con la actual: "En el colectivo de autónomos aún se ve mucha gente sin cultura de previsión social ni planificación de la jubilación. Viven tan pendientes del día a día y de conseguir liquidez que no piensan a futuro".

Para ella, el foco debe ponerse en el conflicto intergeneracional: "Las pensiones se pagan con cotizaciones sociales. A los 12 años de jubilación ya hemos recibido, de media, todo lo cotizado, porque la esperanza de vida se ha alargado. Si hay un problema de caja, suben las cotizaciones, pero eso se come los salarios y reduce el poder adquisitivo de los jóvenes, que ya parten de sueldos bajos".

Ferrero ha apuntado que otros países han optado por financiar las pensiones con impuestos distintos a los que gravan el trabajo. "España es el tercer país de Europa cuya recaudación depende más de las cotizaciones sociales. Lo que hay que buscar es que la financiación no dependa solo del empleo, para que no sea el salario del trabajador el que cargue con todo".

En ese punto, la sindicalista Afra Blanco ha replicado: "¿Por qué no vas a pagar el salario?¡Es que por favor!…".