Zaida Cantera revela que dejó el PSOE por conflictos con Santos Cerdán: "Me apartó de todas mis funciones"

Zaida Cantera, exdiputada del PSOE, explica en laSexta Xplica las razones que la llevaron a dimitir y abandonar su escaño. Señala que su decisión estuvo motivada por el alejamiento de sus funciones y conflictos con Santos Cerdán por cuestiones éticas.

En este vídeo de laSexta Xplica, Zaida Cantera explica por qué decidió presentar su dimisión y abandonar su escaño en el PSOE. Según la exsocialista, todo está relacionado con la figura de Santos Cerdán.

"Una de las razones por las que pedí la dimisión fue por él. La motivación fue porque se me apartaba completamente de todas las funciones que había desempeñado, pero cuando una va averiguando cuestiones sabes por qué fue la motivación. Y la motivación fue que le confronté dos veces por cuestiones que se me estaban trasladando, que no me parecían éticas y morales", reveló Cantera.

La exdiputada señala que en su momento escuchó rumores sobre unas gestiones en Navarra relacionadas con Cerdán que "no eran ilegales", pero sí "poco éticas y morales".

"Le confronté las dos cosas y, a las siguientes elecciones, se me desplaza completamente. Intento hablar en diversas ocasiones para confrontarle otra vez y me hace el vacío desde diciembre hasta mayo que yo renuncio", añadió.

Zaida Cantera denuncia así que su alejamiento del partido estuvo marcado por su lucha contra prácticas que consideraba poco éticas y la falta de respuesta a sus reclamaciones.

