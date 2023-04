Patricia Suárez, presidenta de Asufin, la Asociación de Usuarios Financieros, intervenía el pasado sábado en laSexta Xplica para analizar los peligros de hipotecas crecientes como la de José Luis Herrero que, explica, "la comercializaron con el gancho de 'te voy a dar una cuota muy pequeña al principio porque eres joven'". A esto, añade, se suma el hecho de que "tenemos el sesgo optimista de que la vida nos va a ir mejor, de que ganaremos más dinero, de que subirá tu hipoteca pero tú te lo podrás permitir".

La experta apunta que, en este caso, "es un drama total", porque en situaciones de hipotecas multidivisa, con clausulas suelo, gastos de hipoteca o comisión de apertura "vas a tribunales y anulas esas cláusulas", pero en lo que respecta a hipotecas crecientes "hemos ido a tribunales y hemos llegado al maravilloso Tribunal Supremo, que nos dice que esto es comprensible por cualquier ciudadano y se entiende perfectamente, que no es no transparente ni abusiva".

De este modo, señala que, a pesar del trabajo de presión de las agencias de consumo, estas no pueden resolver problemas como el de José Luis, porque "el banco no está obligado, no hay ninguna ley que le obligue a dar otra hipoteca o a bajarla".