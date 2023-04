José Luis Herrero, asfixiado por su hipoteca creciente, explicó en laSexta Xplica en qué consiste este tipo de hipoteca variable: "Además de estar sujeto al índice de referencia, que en mi caso es el Euribor, crece al año un diferencial, que puede ser en torno al 1% y el 3%, y el diferencial siempre va subiendo. Siempre es en base al capital pendiente, y la trampa de esta hipoteca es que se calcula geométricamente".

Así, el hombre señaló que "es como la leyenda del ajedrez", en la que "el emperador chino vio el ajedrez, le gustó, y dijo que se lo compraba al inventor, y el inventor le dijo que el primer cuadrado valía un grano de arroz, el siguiente dos, el siguiente cuatro...". "Y la hipoteca creciente es lo mismo", añadió.

En este sentido, José Luis lamentó que su "banco no está por la labor de ayudar". "Mientras vayas pagando, no les importa, y vas a otras entidades y tampoco les interesa porque no entras en el perfil de cliente que ellos quieren. Te encuentras con que debes todavía mucho dinero", manifestó el hombre, quien indicó que ha pasado "de pagar 600 euros hace un año a 1.300, más del doble". "La situación es insostenible porque no puedo hacer frente a esa subida", concluyó.