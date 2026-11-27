Critica que el PP y Vox aún no ha contestado a los sindicatos sobre qué harán con cuestiones como la reforma laboral o el SMI si llegan al Gobierno.

Afra Blanco, sindicalista, ha expresado su preocupación ante la falta de claridad del PP y Vox sobre sus medidas sociales si alcanzan el poder tras las elecciones del 29N. En laSexta Xplica, Blanco destacó la incertidumbre respecto a temas cruciales como el salario mínimo, las pensiones y la reforma laboral, preguntando qué acciones concretas tomarán estos partidos. También cuestionó propuestas fiscales y criticó la posible reducción de 112.000 millones de euros. Blanco subrayó que el objetivo del bloque PP-Vox parece centrarse en desalojar a Sánchez, enfatizando que "de eso no se come".

Afra Blanco afirma que está "preocupada" por lo que pase después de las elecciones del 29N ante la falta de respuesta del PP y Vox sobre las medidas que tomarán en temas sociales si llegan al Gobierno.

"No estoy nerviosa, estoy preocupada. Como formo parte de una asociación de trabajadores, y a estas horas no han recibido respuestas, a ver si me lo podéis aclarar", ha declarado la sindicalista en laSexta Xplica.

Blanco ha indicado que "vamos a unas elecciones donde tenemos a un bloque que defiende consolidar los derechos conquistados y avanzar" y otro que "su objetivo parece que solo sea echar".

"¿Y el lunes qué? ¿De echar a Sánchez se come? ¿Qué van a hacer el PP y Vox con el SMI? ¿Qué idea tienen para las pensiones ¿Qué vais a hacer con la reforma laboral que votasteis? No lo sabemos", ha reprochado.

La activista también ha preguntado por "los diez días de permiso para enterrar a un padre o una madre, eso a lo que ellos llaman fiesta". "¿Qué propuesta fiscal tienen? Sabemos que una de las partes quiere recortar 112.000 millones de euros", ha continuado.

Blanco ha concluido planteando que el objetivo del bloque del PP y Vox es "echar". "De eso no se come", ha sentenciado.

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