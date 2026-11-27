¿Qué ha dicho? "Pedimos que nos den una oportunidad para cambiar la política española y que empecemos a tener por fin ya en España una política sensata, razonable", ha dicho Borja Sémper en una entrevista en el especial de laSexta Xplica.

La campaña electoral ha llegado a su fin, con los partidos cerrando sus actividades de cara a las elecciones del 29N. El Partido Popular (PP) eligió Sevilla para su último llamamiento al voto, confiando en que Alberto Núñez Feijóo será el próximo presidente del Gobierno. Borja Sémper, figura destacada del PP en Madrid, ha manifestado su optimismo y esperanza en un cambio político que unifique a los españoles. Sin embargo, ha insistido en la importancia de la prudencia hasta que se realicen las votaciones. A pesar de las encuestas favorables, Sémper subraya que el verdadero cambio dependerá del voto ciudadano. Ha destacado la energía positiva y la ambición de futuro que ha percibido durante la campaña, pidiendo a los votantes una oportunidad para implementar una política sensata y orientada a resolver problemas.

Se acabó la campaña electoral. Este viernes hemos vivido el cierre por parte de todos los partidos que se presentan a las elecciones del 29N. El PP ha escogido Sevilla para pedir por última vez el voto a los ciudadanos, aunque, según Borja Sémper, el domingo tendremos un nuevo presidente del Gobierno y se llama Alberto Núñez Feijóo.

La cara más reconocible de la lista del PP por Madrid ha asegurado que pasará estas 48 horas que quedan para votar "con toda prudencia", pero que se ve "celebrando el cambio en España". "Yo me veo mirando el futuro con ilusión y con esperanza. Un cambio que convoque a españoles de todo tipo, de toda condición, que nos permita mirar ese futuro del que te hablo ya como un futuro luminoso", ha expresado en una entrevista en el especial de laSexta Xplica.

Sémper ha denunciado que "llevamos demasiados años oscuros, demasiados años de mal Gobierno" y que es el momento de afrontar "un cambio profundo en la política española"."El domingo me veo celebrando el cambio en España".

Eso sí, el popular ha vuelto a hablar de prudencia. Considera que el juego no está ganado. "Hasta que la gente no va a votar, no hay nada hecho en una democracia. Las cosas están hechas cuando la gente va y mete su voto", ha reconocido.

Pese a ello, ha contado que el PP tiene "encuestas que nos suenan bien" y que "el ambiente de cambio es palpable". "Al menos lo que yo he visto a lo largo y ancho de toda España".

Preguntado por qué es lo mejor que ha vivido en esta campaña electoral, Sémper ha contestado que "con el buen rollo, con la energía positiva, con la ambición de futuro que he visto". Porque, en su opinión, hay muchos españoles que no quieren vivir enfadados y que quieren "que el futuro se vaya con otro rollo".

"Le pedimos a la gente, no que se haga del PP, sino que nos dé una oportunidad, nos dé una oportunidad para cambiar la política española y que empecemos a tener por fin ya en España una política sensata, razonable, con ministros y con un presidente del Gobierno que se dediquen a solucionar problemas".

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