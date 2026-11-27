Álvarez de Toledo ha repartido las camisetas en el acto de cierre de campaña del PP en Madrid.

Cayetana Álvarez de Toledo protagonizó el acto de cierre de campaña del PP en Madrid al repartir camisetas con el mensaje "A Sánchez lo eché yo". La acción generó revuelo y fue respaldada por líderes del PP, como Isabel Díaz Ayuso, quienes se fotografiaron con la prenda. El periodista Javier Chicote interpretó este gesto como una muestra de confianza del partido en su victoria tras el 29N, advirtiendo que, de no lograrlo, el mensaje podría convertirse en un "meme eterno". Chicote expresó sentimientos encontrados ante la elección, pronosticando el posible fin del sanchismo.

Cayetana Álvarez de Toledo ha repartido este viernes, en el acto de cierre de campaña del PP en Madrid, unas camisetas que han dado mucho de qué hablar con el mensaje: "A Sánchez lo eché yo".

En medio de la euforia ante fin de campaña, los líderes del PP que allí se encontraban, como Isabel Díaz Ayuso, se han puesto la camiseta y se han hecho fotografías de ella.

Para el periodista Javier Chicote, esta acción significa que "están segurísimos" de que van a gobernar tras el 29N. "Si no, eso es un meme eterno, te persigue la vida entera", ha bromeado.

Chicote ha dicho estar "con sensaciones encontradas" ante la cercanía de la cita electoral y ha sostenido que "creo que estamos ante el final del sanchismo".

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