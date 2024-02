Miguel Ángel Revilla ha acudido a laSexta Xplica a tratar muchos temas de actualidad, entre ellos el gobierno de Pedro Sánchez al que no augura un buen final dadas sus constantes negociaciones con los partidos independentistas para poder sacar cualquier propuesta adelante.

El expresidente cántabro aseguró que hace algunos años mantenía conversaciones con el actual presidente del Gobierno y describió como es la característica personalidad del líder del PSOE: "Pedro Sánchez hubo un tiempo que me consultaba a mí las cosas. Y cuando le dices algo que no le gusta, se acabó. No admite consejos".

"Yo le estoy diciendo que se plante porque no va a quedar ahí la cosa. Los ciudadanos están muy cabreados porque no se les puede creer. Yo le dije a Pedro que si les estaba diciendo a los ciudadanos que jamás va a conceder la amnistía, no puedes pegar un volantazo de la noche al día", explicó Revilla sobre su intervención en 'El Hormiguero' antes del pacto con Puigdemont.

"Además, porque después de la amnistía te van a pedir cosas todavía mayores que no les vas a poder dar y entonces te van a tirar de la soga", añadió.

Y al ser preguntado por el futuro de esta legislatura, Revilla pronostica con seguridad que Pedro Sánchez no la podrá cumplir por completo: "Este viaje no va a salir bien, es casi imposible que aguante".