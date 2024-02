Miguel Ángel Revilla ha reaccionado en laSexta Xplica a la entrevista que minutos antes había hecho José Yélamo a José Luis Ábalos, y ha expresado que él cree que el exministro de Transportes "no está pringado" en el 'caso Koldo'. "Es una persona honesta, pero lo que ha hecho no tiene un pase, el nombrar a este tipo de gente", ha manifestado el expresidente de Cantabria, quien ha criticado que "ha llegado a la política mucho indocumentado que no ha hecho antes prácticamente nada".

"En la Transición, los políticos se rodeaban de personas muy cualificadas, mientras que ahora pasan estas cosas por el amiguismo y entrar en un partido y darle un cargo a alguien aunque no valga", ha denunciado Revilla, quien ha señalado que "cuando llegaba Ábalos, él iba pegado como una seta, y como es tan gigante, era un hombre que llamaba la atención". "Te lo encuentras en un túnel por la noche y echas a correr; y encima ahora va camuflado y parece Villarejo en grande", ha expresado.

En este sentido, el exlíder del PRC ha destacado que "Ábalos no daba un paso sin que estuviera este al lado". "¿Cuál es su fallo? Que al poner a tu hombre de confianza del Ministerio más importante de España, que es el que maneja más presupuesto, no puedes poner a alguien con ese currículum", ha defendido, a lo que ha apostillado que "esto lo puede hacer en una empresa privada, porque es su dinero".

"¿Cómo puedes colocar a este personaje, a su señora, a su hermano, etc y con un currículum que tú has expuesto?", se ha preguntado Revilla, tras lo que ha subrayado que Koldo García "venía de un antecedente muy malo, que es que había sido condenado a tres años de cárcel". "Yo creo que Ábalos no está implicado, pero van a ir a por él y a por Pedro Sánchez", ha concluido.