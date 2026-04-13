Prado, sobre el shock energético: "No se trata de bajar impuestos, sino de regular los precios"

El debate sobre los precios de la energía vuelve a laSexta Xplica, donde el periodista Benjamín Prado reflexiona sobre la crisis energética, la subida de los carburantes y el papel de los impuestos en el bolsillo de los ciudadanos.

La subida de precios derivada del guerra en Irán, marcada por el encarecimiento del petróleo y la tensión en el estrecho de Ormuz, ha impactado de lleno en la economía doméstica de medio mundo. Sobre este contexto, Benjamín Prado interviene en laSexta Xplica para defender su postura, reforzando la idea de que "no se trata de bajar impuestos, sino de regular los precios".

Según el periodista, "es lo que habría que hacer para que al final las bajadas de impuestos no se las terminen quedando las gasolineras". Además, se refiere al conocido como "efecto cohete y pluma", la teoría que sostiene que los carburantes suben rápido pero bajan lentamente. "Cuando cae una bomba en Bagdad, sube la mortadela en el Mercadona esa misma tarde, y sin embargo, en la calma luego nunca acaba de caer", ironiza.