Benjamín Prado afirma que "Trump ha hecho más fuerte a Irán": "Se han dado cuenta de que con el estrecho de Ormuz tienen un arma"

"Lo que ha conseguido Trump con esta guerra es hacer más fuerte a Irán", asegura Benjamín Prado, que explica que Irán "se ha dado cuenta de que ahora pueden cobrar a los barcos un dólar por barril según pasen y hacerse de oro".

Benjamín Prado destaca en el plató de laSexta Xplica que "lo que ha volado sobre Irán y sobre Líbano es un águila de dos cabezas": "Uno de los pájaros, que es Netanyahu, quiero volar al sur, y el otro, que es Donald Trump, quiere volver al norte". El experto señala que el líder de Israel "quiere arrasar Líbano" como ha hecho "con Palestina": "Quiere asesinar al que haya que asesinar para hacerse con el control de toda la región".

Por su parte, Trump "fue a por petróleo y le quemó la gasolina" ya que Prado asegura que "al precio que está la gasolina en EEUU, no hay presidente que pueda resistir". "Trump ahora se ofrece a abrir un estrecho de Ormuz que ya estaba abierto, porque ha sido esta guerra la que lo ha cerrado", recuerda Prado, que destaca que "lo que ha conseguido Trump con esta guerra es hacer más fuerte a Irán".

"Ahora Irán se ha dado cuenta de que tiene un arma estupenda" con el estrecho de Ormuz, explica el colaborador de laSexta Xplica, que detalla en el vídeo: "Se han dado cuenta de que ahora pueden cobrar a los barcos un dólar por barril según pasen y hacerse de oro". "Gran éxito de Donald Trump", concluye irónico Benjamín Prado.

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