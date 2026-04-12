"Es la última advertencia": el enfrentamiento naval en Ormuz con dos destructores de EEUU en plenas conversaciones en Islamabad

¿Qué ha pasado? Según la CENTCOM, dos buques navegaron por sus aguas con la intención de realizar un desminado y de asegurar "un nuevo paso marítimo". Irán lo ha desmentido.

El estrecho de Ormuz se ha convertido en un punto crítico durante las conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán en Islamabad. La presencia de dos destructores estadounidenses, el USS Frank E. Peterson y el USS Michael Murphy, desató tensiones al intentar desminar la zona. Irán advirtió a los navíos, mientras que el CENTCOM confirmó su misión de garantizar un paso seguro. Sin embargo, Irán negó el despliegue de los destructores, afirmando que cualquier tránsito sigue bajo su control. Las negociaciones continúan, pero sin avances significativos para resolver el conflicto y asegurar la libre circulación en Ormuz.

Es una demostración de cuánto está en juego. De la importancia que tienen las conversaciones de paz en Islamabad entre Estados Unidos e Irán. De lo trascendental que es el estrecho de Ormuz para Occidente. Porque en el estrecho, en pleno diálogo en Pakistán, se ha vivido un momento de gran tensión por la presencia de dos destructores norteamericanos que iban a realizar un desminado de la zona.

"Esta es la última advertencia. La última advertencia", dijeron las fuerzas iraníes a uno de los destructores. A uno de los navíos de EEUU que estaba en el lugar en medio de una operación para "establecer las condiciones" y retirar las minas colocadas por Irán en Ormuz.

Así lo anunció el CENTCOM. Así confirmó el Comando Central de las Fuerzas Armadas de EEUU la presencia de los buques USS Frank E. Peterson y USS Michael Murphy, que transitaron Ormuz para "garantizar que esté completamente libre de minas".

"Hemos iniciado el proceso de establecimiento de un nuevo paso marítimo y pronto compartiremos esta ruta segura con la industria marítima para fomentar la libre circulación del comercio", declaró el almirante Brad Cooper, máximo responsable del CENTCOM.

Sin embargo, Irán ha rechazado las afirmaciones del supuesto despliegue de dos destructores. "Se desmiente enérgicamente la afirmación del comandante del CENTCOM sobre el acercamiento y la entrada de embarcaciones estadounidenses en el estrecho de Ormuz", afirmó el portavoz del Comando General Central Jatam al Anbia, el coronel Ebrahim Zolfagari, según informó la televisión estatal iraní.

El momento en las aguas de Ormuz, de gran tensión. De una enorme tensión después del aviso iraní a los navíos. "Paso de acuerdo con el derecho internacional. No hay pretensión de desafiaros. Tengo la intención de respetar las normas del alto el fuego de nuestro Gobierno", respondió uno de los barcos de EEUU.

Y es que Irán asegura que la iniciativa para el tránsito de cualquier buque sigue en manos de sus Fuerzas Armadas. De una que solo permite el paso a los buques no militares y que estén bajo unas regulaciones específicas.

Todo, en medio de la tregua temporal pactada entre EEUU e Irán. En medio de las conversaciones de paz en Islamabad, capital de Pakistán, entre ambos países. De momento, ningún acuerdo y dimes y diretes entre unos y otros con la confianza pendiendo de un hilo.

El diálogo sigue abierto, pero los avances han sido más bien escasos para poner fin a un conflicto y para la reapertura de un estrecho de Ormuz que ya estaba abierto antes del comienzo de los ataques de EEUU y de Israel sobre Irán.

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