Cuerpo descarta a corto plazo un desabastecimiento de queroseno o una caída del turismo por la guerra en Irán

Sí, pero... El ministro advierte que la prolongación del conflicto podría generar nuevas preocupaciones en torno a la disponibilidad de queroseno y combustible para la aviación, aunque recordando que España cuenta con una situación de menor dependencia.

Carlos Cuerpo, vicepresidente primero y ministro de Economía, ha declarado que no se prevé un desabastecimiento inmediato de combustible para la aviación ni una caída del turismo debido a la guerra en Irán, aunque advierte de posibles preocupaciones a medio y largo plazo si el conflicto se prolonga. España, con menor dependencia de queroseno gracias a su capacidad de refino, podría verse afectada por restricciones internacionales. En turismo, los datos recientes son positivos, pero se deben considerar riesgos futuros. Respecto a los Presupuestos Generales del Estado de 2026, Cuerpo destaca la necesidad de una base actualizada debido al contexto actual incierto. Como vicepresidente, ha asumido mayores responsabilidades de coordinación en política económica, subrayando la importancia de la economía en el contexto actual.

El vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, ha asegurado que no se vislumbra en el corto plazo un desabastecimiento de combustible para la aviación o una caída del turismo como consecuencia de la guerra de Irán, aunque ha subrayado que, si se sigue prolongando el conflicto, serán preocupaciones a medio y largo plazo.

"Si se sigue prolongando la guerra en Irán, pues efectivamente empiezan a surgir nuevas preocupaciones, como por ejemplo la disponibilidad de queroseno (...) Aquí en España tenemos una situación de menor dependencia, importamos mucho menos queroseno, entre otras cosas por las infraestructuras, por la capacidad de refino que tenemos", ha dicho en declaraciones a Onda Cero.

El también ministro de Economía ha afirmado que esta visión de menor dependencia de España es compartida por el propio sector de la aviación, si bien ha incidido en que "esto no quiere decir que no nos podamos ver afectados por restricciones que afecten a compañías fuera de España", por lo que hay que "ser conscientes de estos canales de transmisión".

Sobre el turismo ha recordado que en Semana Santa los datos han sido muy positivos y que a corto plazo "incluso hay un cierto efecto positivo de redireccionamiento de flujos turísticos que iban, por ejemplo, en la zona de Oriente Medio o Turquía que están viniendo a España".

"Pero de nuevo hay que mirarlo todo a medio largo plazo, pensando en estos factores de riesgo", ha precisado respecto a una guerra prolongada con mayor impacto económico para España.

Presentar los Presupuestos con una base actualizada

Respecto a la presentación de los Presupuestos Generales del Estado de 2026, Cuerpo ha señalado la importancia del contexto actual, marcado por el conflicto de Oriente Medio, de cara a la elaboración de la base de las cuentas públicas.

"No sabemos qué es lo que va a pasar en las próximas semanas, los próximos meses, por lo tanto es pronto, ahora mismo, para saber cuál va a ser el efecto tanto de la guerra como de las propias medidas, y esto es lo que tenemos que acabar de aterrizar", ha explicado.

En cualquier caso, la situación actual de prórroga presupuestaria habilita al Gobierno a seguir ejecutando la agenda de gastos, de inversiones y de reformas. "Eso no quiere decir que no haya que proceder a la presentación de los presupuestos. Mi punto es que para presentar estos presupuestos tenemos que tener una base que tenga sentido en las actuales circunstancias económicas para que lo que se presente en este caso no sea simplemente papel mojado a las pocas semanas porque haya quedado totalmente desfasado por la situación", ha señalado.

Mayor coordinación al convertirse en vicepresidente

Sobre las competencias adicionales que ha asumido al convertirse en vicepresidente primero, Cuerpo ha explicado que el mayor cambio es un elemento de coordinación adicional en materia de políticas y política económica. Aunque ya estaba al frente de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, ahora esto va "un paso más allá".

"Es el mensaje que manda el presidente del Gobierno poniendo en una Vicepresidencia Primera al Ministerio de Economía, un mensaje sobre la importancia de la economía en el momento actual", ha señalado Cuerpo.

En este sentido, el ministro ha apuntado que, ahora mismo, la economía "sin duda es un vector que las atraviesa" el día a día, pasando del impacto de la guerra en Irán o a las grandes discusiones de geopolítica internacional, por ejemplo.

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