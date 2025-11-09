Ahora

"No me la pongas botando", la respuesta de Afra Blanco a las palabras de una joven de Lideremos

La sindicalista ha reaccionado cuando la miembro de Lideremos ha hablado sobre la "nula política de vivienda" del Gobierno.

Afra Blanco, a la derecha; Tania Tejeira, a la izquierda

Afra Blanco ha reaccionado en laSexta Xplica a las palabras de Tania Tejeira, de Lideremos, sobre vivienda. Sobre las políticas de vivienda y sobre una conversación que la joven afirma tuvo con la sindicalista en lo que respecta a "aumentar la oferta".

"Antes la clase media podía permitirse tener una casa y formar una familia siendo jóvenes. Ahora no se habla de esa opción, es como un espejismo. El acceso a la vivienda es inasumible y las políticas que se hacen son nulas", ha expresado.

Luego, las políticas de vivienda: "Son nulas. Hablamos Afra y yo de que había que aumentar la oferta. Que se tardaban 10 años. De haber empezado hace siete cuando entraron ya casi estaría".

Al escuchar esa frase, la sindicalista ha reaccionado mandado un mensaje a Tejeira: "No es tan fácil, no me la pongas botando".

La miembro de Lideremos, para concluir, ha hablado de "fomentar el teletrabajo" como medida para que la gente pueda vivir "en zonas menos tensionadas": "No se presta atención a la clase media o trabajadora".

