La verdad detrás de Doña Visenta: la abuela viral que habla sin tapujos de los problemas sociales

Doña Visenta se ha hecho viral en redes sociales por sus mensajes directos sobre los problemas de la sociedad. Miles de personas siguen a esta anciana influencer, pero detrás de su rostro amable no hay una mujer real, sino inteligencia artificial.

Jesús Espinosa, periodista de Newtral.es, visitó el plató de La Roca para hablar sobre Doña Visenta, una anciana influencer que se ha vuelto viral por sus reflexiones sobre los problemas que vive la sociedad.

"Es una mujer peculiar de la que todo el mundo está hablando en las redes sociales por sus reflexiones", explica Espinosa. Una de las más compartidas es la que dedica al acoso escolar.

"El bullying no empieza en el patio, empieza cuando un adulto calla y algunos callan demasiado. Papeles, correos, protocolos, todo muy bonito, pero cuando un crío sufre eso no vale para nada. No hace falta protocolos, hacen falta adultos que pongan límites", comenta Visenta en el vídeo que hay sobre estas líneas.

Esta veterana influencer habla sin tapujos de temas como la soledad no deseada, un problema que afecta a cerca de dos millones de personas en España. Sus vídeos se viralizan en cuestión de horas y ya acumula más de medio millón de seguidores y más de tres millones de ‘me gusta’ en sus publicaciones.

Desde La Roca, Jesús Espinosa contactó con ella para intentar entrevistarla y se llevó una gran sorpresa. "Tengo que deciros que no existe. No existe, no ha fallecido... es Inteligencia Artificial", revela el periodista.

Detrás de Visenta se encuentra Manuel, un valenciano de 41 años, "padre de dos niños", que trabaja en el sector audiovisual. Él fue quien creó a esta mujer virtual para concienciar sobre los problemas y sentimientos que afectan a tantas personas en la actualidad.

