Benjamín Prado: "Si Mazón no cae es porque su partido le ovaciona y se hace fotos triunfales con él"

"Cuando una actuación política conlleva la pérdida de vidas humanas, tendría que conllevar la inmediata dimisión, sea cual sea el partido", ha defendido el escritor, quien considera que el que Mazón siga en su puesto "es verdaderamente dañino para la democracia española".

Benjamín Prado ha afirmado en laSexta Xplica que si Carlos Mazón "no cae es porque su partido le sostiene, le ovaciona en los congresos y se hace fotos triunfales con él". "Y el señor Feijóo demuestra que, una vez más, que está dispuesto a lo que sea, a cualquier cosa, con tal de no perder el poder territorial que tiene y alcanzar el poder nacional que anhela", ha expresado el escritor.

En lo referente a la DANA, Prado ha señalado que "no sabemos todos los detalles" y no lo sabemos, "entre otras cosas, porque el señor Mazón ha intentado confundirnos por todas las vías posibles, pero sabemos el resultado, que es 229 muertos".

"Yo creo que deberíamos establecer un límite en la política y es que cuando una actuación política conlleva la pérdida de vidas humanas, tendría que conllevar la inmediata dimisión, sea cual sea el partido", ha defendido el escritor, a lo que ha apostillado que le parece "más pequeño la Gürtel, Ábalos o los ERE al lado de los muertos, de vidas humanas, de personas que no tenían que haber muerto porque se podía haber evitado y no se evitó porque el señor Mazón no cumplió con su trabajo". "Me parece que que siga en su puesto es verdaderamente dañino para la democracia española", ha concluido.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.