Putin aterroriza a Kyiv: Rusia mata al menos a tres personas en otra noche de bombardeos en la capital

Rusia continúa sus ataques en Ucrania, centrando su ofensiva en Kyiv, donde al menos tres personas han muerto y más de 30 han resultado heridas, incluidos siete niños. Los ataques han convertido la capital en un infierno, con civiles escapando por segundos de las explosiones. Los equipos de emergencia trabajan para limpiar las zonas afectadas, mientras el alcalde Vitali Klitschko confirma los daños causados por los fragmentos de drones interceptados. Las explosiones comenzaron a las 02:35, activando las defensas aéreas. La guerra persiste, con bombardeos nocturnos que obligan a la población a buscar refugio, mientras Putin parece decidido a prolongar el conflicto. Donald Trump, por su parte, ve cada vez más lejana una reunión con Putin en Hungría.

Rusia sigue atacando Ucrania. Sigue sin dar descanso ni tregua a los civiles ucranianos. A personas que ven caer cada vez más cerca las bombas de Putin. Estén donde estén. Se hallen donde se hallen. Porque cada día es igual que el anterior. Porque en esta ocasión sus ataques se han centrado, de nuevo, en Kyiv. En la capital del país. En una ciudad en la han muerto al menos tres personas que a causa de la ofensiva rusa durante la noche.

A causa de una ofensiva que ha dejado más de 30 heridos. Entre ellos hay siete niños. Dos, hospitalizados. Porque eran ellos los protagonistas de muchas de las preguntas en el caos de las bombas. "Estaba en mi casa con mis dos nietos, oímos una explosión y casi nos caímos de la cama", cuentan.

Y es que Rusia ha vuelto a hacer de Kyiv un auténtico infierno. Algunos civiles han logrado escapar del ataque por pocos segundos. "Oí disparos y luego una explosión. Decidimos escapar del piso porque había una humareda muy densa dentro", relatan.

Mientras, los equipos de emergencia siguen trabajando para limpiar las zonas atacadas. Una de ellas, totalmente destrozada, llena de escombros y con un edificio completamente calcinado.

Vitali Klitschko, alcalde de la ciudad, ha confirmado los ataques y ha detallado que los equipos de rescate han intervenido en muchos puntos de la capital afectados por los drones interceptados. Porque la caída de sus fragmentos ha causado daños y destrozos a muchos edificios residenciales.

Fue a eso de las 02:35 cuando las explosiones sonaron en Kyiv, llevando a las autoridades a activar sus defensas aéreas. Y es que desde el comienzo del conflicto, las principales ciudades de Ucrania han sido objetivo de ataques con drones, cohetes y misiles de crucero para debilitar las infraestructuras urbanas ucranianas y debilitar la moral civil.

Ahora se están cebando con Kyiv, que sufre cada vez más bombardeos nocturnos que hace que su población tenga que refugiarse con frecuencia ante las alarmas antiaéreas.

Porque Putin parece decidido a no querer terminar la guerra. A alargarla. Parece ser así porque los drones y los misiles alcanzan Ucrania día tras día en una decisión que no gusta demasiado a Donald Trump.

A un presidente de EEUU que cada vez ve más lejos reunirse con el ruso en Hungría. En Budapest. En un cara a cara que debía haber sido ya pero que ahora no tiene ni fecha. "Tengo que estar seguro de que vamos a llegar a un acuerdo. No voy a perder el tiempo", ha expresado el republicano.

