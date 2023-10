"Estamos preocupados. Si tú me pides ahora que te ponga 37,5 horas con los mismos sueldos, si tengo que contratar a gente y no me bajas la inflación, dime cómo lo hacemos". Es la reflexión que Emilio Calvo, director de una sidrería, hace en laSexta Xplica.

El programa aborda la propuesta de reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales y para ello entrevista a varios profesionales. Calvo se muestra en contra, como puede observarse en el vídeo superior. "¿De qué le vale a mi gente que le ponga dos horas menos? Ellos mismos me van a decir que necesitan horas extras para poder pagar", asegura.

En este sentido, se pregunta si alguien "lo va a cumplir" y responde que "nadie". "Se van a poner 37,5 horas pero aquel va a seguir haciendo 41, el taxista 74, nosotros 118 y el otro 97, porque si no, no salen adelante", argumenta.

Por su parte, la catedrática Eva María Blázquez reflexiona sobre esta cuestión y opina que es "complicado". Las pequeñas empresas, según advierte, "seguramente serán las más perjudicadas". Sin embargo, cree que "una vez que esto se establezca, -quitando los problemas para las pequeñas empresas-, al final será una cuestión normal.

La calidad de vida tiene que ver con las condiciones de trabajo y las buenas condiciones de trabajo en una sociedad como la nuestra son necesarias", concluye.