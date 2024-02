"Si de algo ha servido el desgraciado asesinato de dos guardias civiles -en Barbate- ha sido para poner todo el escenario, otra vez, sobre la mesa", ha defendido en laSexta Xplica Pilar Velasco.

La periodista ha recordado que, efectivamente, la Guardia Civil reclama medios porque tienen necesidad de éstos, aunque ha recordado que "los agentes dicen que hay mucho paro y sitúan la pobreza y precariedad como uno de los elementos clave para las condiciones en las que están trabajando ellos".

"Aunque se les dieran medios, no son suficientes si las barriadas están abandonadas a su suerte. Se pueden poner más medios, se puede reforzar la Fiscalía, etc, pero si todas esas generaciones quedan a su suerte con un 20, 40 ó 60% de paro, ¿qué hace un chaval de esa edad que se levanta un día y otro y no tiene nada que hacer?", ha reflexionado, como puede observarse en el vídeo superior.