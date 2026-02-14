Pilar Velasco califica de la "mayor ignominia" de Ayuso que haya galardonado a la EEUU de Trump: "Se ha equivocado tremendamente"

La periodista ha recordado que la presidenta de la Comunidad de Madrid no ha hecho "un solo gesto por los asesinatos en Minnesota" mientras que ahora sí premia a la Administración Trump.

Isabel Díaz Ayuso sorprendía esta semana concediendo a EEUU la Medalla Internacional que otorga el Gobierno de la Comunidad de Madrid, asegurando que siempre se ha mirado al país norteamericano con "admiración por ser el principal faro del mundo libre".

No obstante, para Pilar Velasco esta decisión es la "mayor ignominia" de la presidenta de la Comunidad de Madrid. "La lista de ignominias de Ayuso es amplia pero creo que esta la mayor en el peor momento en términos políticos", ha afirmado en laSexta Xplica.

"Unir la medallas de la Hispanidad en un momento en el que todo el mundo está contemplando como hay cárceles de concentración, cuando se ha puesto en la diana a todos los hispanos, se está secuestrando a los niños para cazar a sus madres...", ha añadido.

Además, ha recordado que Ayuso "no ha hecho un solo gesto por los asesinatos en Minnesota": "Podría haber dicho que se lo daba a una familia hispana de las perseguidas".

"Se ha equivocado tremendamente. Se ha quedado sola y han intentando buscar esta excusa que es una medalla a Estados Unidos. Ha dicho que EEUU es el 'faro del mundo libre'. Si algo no es, es el faro del mundo libre. Lo que ha hecho EEUU es estar más cerca de Rusia que de la UE. Se ha quedado sola y Feijóo va a tener muy difícil justificar esto", ha concluido Velasco.

