Antonio, pensionista: "Las redes sociales son un estercolero; hoy una niña de 13 años sabe más de sexo que yo"

laSexta Xplica traslada el debate que está en las calles a la televisión tras el anuncio del Gobierno de que regulará el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años. Antonio, pensionista, da su opinión sobre este asunto.

Antonio Jiménez, jubilado, viene de la generación del posfranquismo y por ello se le hace duro hablar de prohibiciones. "La consigna de aquella época era 'prohibido prohibir', pero al paso que vamos... no sé si prohibir, pero alguna regulación habrá que poner", dice haciendo referencia al anuncio del Gobierno de que se va a vetar el acceso a las redes sociales para los menores de 16 años.

Lo que Antonio sí que tiene claro es que "las redes sociales son un estercolero". "Hoy, una niña de 13 años sabe más de sexo que yo", se queja, para después bromear: "Bueno, es verdad que la memoria de sexo que tengo yo es en blanco y negro".

El pensionista afirma estar preocupado por el fácil acceso a contenidos pornográficos que tienen los menores. "Es un disparate, me duele", asegura. "No quiero prohibir, pero hacen falta filtros", insiste.

