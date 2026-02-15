La rotunda afirmación de un joven: "Cualquier persona que trabaje 40 horas a la semana merece tener un salario que le permita desarrollarse como persona"

Jorge García, director de 'Jobstice', ha afirmado que "ya se están viendo las primeras consecuencias de que los trabajadores vivan en una crisis continua como la fuga de talento o una crisis de natalidad".

Jorge García, director de 'Jobstice', ha aseverado en laSexta Xplica que "cualquier persona que trabaje 40 horas a la semana merece tener un salario que le permita desarrollarse como persona".

"En cualquier sector. Tú estás trabajado 40 horas de tu vida a la semana. Tú necesitas que una persona esté 40 horas trabajando para ti y, ¿resulta que no te da valor? Tú puedes tener un sueldo de 3.000 euros y desarrollarte y otro de 2.000 y desarrollarte", ha sentenciado.

Ahora bien, el joven ha matizado que no se está hablando de que "todo el mundo tenga el mismo salario", sino de que "con tu salario puedas vivir": "Hay millones de trabajadores que están sobreviviendo".

"Se están viendo las primeras consecuencias de que los trabajadores vivan en una crisis continua como la fuga de talento o una crisis de natalidad. La crisis del 2008 empezó todo. El tiempo pasa y si no se toman medidas España está condenada. En el futuro no se ve la luz, se ve una precariedad continua", ha concluido.

