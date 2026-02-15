Ahora

Debate en laSexta Xplica

La rotunda afirmación de un joven: "Cualquier persona que trabaje 40 horas a la semana merece tener un salario que le permita desarrollarse como persona"

Jorge García, director de 'Jobstice', ha afirmado que "ya se están viendo las primeras consecuencias de que los trabajadores vivan en una crisis continua como la fuga de talento o una crisis de natalidad".

La rotunda afirmación de un joven: "Cualquier persona que trabaje 40 horas a la semana merece tener un salario que le permita desarrollarse como persona"

Jorge García, director de 'Jobstice', ha aseverado en laSexta Xplica que "cualquier persona que trabaje 40 horas a la semana merece tener un salario que le permita desarrollarse como persona".

"En cualquier sector. Tú estás trabajado 40 horas de tu vida a la semana. Tú necesitas que una persona esté 40 horas trabajando para ti y, ¿resulta que no te da valor? Tú puedes tener un sueldo de 3.000 euros y desarrollarte y otro de 2.000 y desarrollarte", ha sentenciado.

Ahora bien, el joven ha matizado que no se está hablando de que "todo el mundo tenga el mismo salario", sino de que "con tu salario puedas vivir": "Hay millones de trabajadores que están sobreviviendo".

"Se están viendo las primeras consecuencias de que los trabajadores vivan en una crisis continua como la fuga de talento o una crisis de natalidad. La crisis del 2008 empezó todo. El tiempo pasa y si no se toman medidas España está condenada. En el futuro no se ve la luz, se ve una precariedad continua", ha concluido.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Sánchez, el 'azote' de Trump: un duelo constante para desmarcarse de las acciones de EEUU
  2. Primer éxito para Rufián y Delgado: las entradas para su primer acto público se agotan en solo cuatro minutos
  3. Cinco países europeos acusan a Rusia de asesinar al opositor Navalni con una neurotoxina considerada arma química
  4. El fuerte temporal de viento deja árboles caídos, vehículos aplastados y carreteras cortadas por toda España
  5. "Me amenazaba con darme de comer a los perros": la víctima del secuestro en Murcia habla tras dos años de horror
  6. Juan Carlos I asegura desde Abu Dhabi que se encuentra "excelentemente bien" y que "pronto" volverá a España