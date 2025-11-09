Pilar Gómez señala el error de Ayuso en el caso de su novio: "De haber sido ella me habría apartado"

La directora de Artículo 14 considera que Ayuso "se equivocó cuando salió a hablar del asunto desde el atril de la Comunidad de Madrid".

Pilar Gómez, directora de Artículo 14, ha estado en laSexta Xplica para hablar de la situación procesal del novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador. En ese sentido, ha apuntado a lo que considera un error de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Para la periodista, Ayuso "se equivocó cuando salió a hablar del asunto desde el atril de la Comunidad de Madrid": "Era un ciudadano particular con una disconformidad con Hacienda".

"Hemos visto a actores y actrices que han llegado hasta el final y han ganado. De no ser la pareja de Ayuso no estaríamos aquí", ha explicado.

Gómez ha insistido en esa idea y en la presidente de la Comunidad de Madrid: "El interés que tiene es ser su novio. De haber sido ella me habría apartado".

"Está metido en un lío político que debería quedarse fuera, y lo mismo digo de Sánchez y de los negocios de su suegro", ha concluido.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.