La petición de José María Camarero ante el debate de la brecha generacional: "Dejemos de romantizar cómo vivían nuestros padres"

En laSextaXplica, el periodista económico pidió abandonar la idealización del pasado: "¿Qué tasa de analfabetización había hace 30 o 40 años? ¿Qué papel tenían las mujeres en el mercado de trabajo?".

En el marco del debate sobre la brecha generacional en laSexta Xplica, el periodista económico José María Camareroreflexiona sobre cómo se está planteando esta confrontación entre jóvenes y mayores.

"Me sorprende que muchas veces no se hable con la claridad que se debería. Nos enfocamos mucho en los mayores y lo que se desliza, pero no se quiere decir, y lo diré por boca de quien no lo ha dicho, es que lo que realmente se busca es recortar las pensiones", afirma el periodista.

Camarero sostiene que existe "una parte de la población o del discurso oficial u oficioso", que plantea "recortar las pensiones porque hay una serie de intereses detrás", de los que, según dice, "tampoco se habla". "¿Por qué estamos enfrentando a los jóvenes con los mayores? Los 'boomers', que se están jubilando y se van a seguir jubilando, tienen una serie de derechos consolidados por los que han cotizado. Será mucho, será poco, pero es lo que dice la ley. Y, contra eso, no se puede actuar", zanja.

Además, a su parecer, el retroceso no puede ser una opción. "Ese romanticismo de volver a los años 70 u 80 no me gusta", dice Camarero contundente. "Desconozco como vivían los padre de aquí, pero en mi caso, y en los de mi alrededor, no vivían mejor: ¿qué tasa de analfabetización había hace 30 o 40 años? ¿Cuántas mujeres trabajaban?¡La mayoría se quedaban en sus casas!", concluye.

