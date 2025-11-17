C. Tangana y Rocío Aguirre esperan su primer hijo: así lo han anunciado con esta foto viral

Rocío Aguirre ha sido la encargada de anunciar la feliz noticia al compartir en sus redes sociales una fotografía de su barriga de embarazada. La joven lleva saliendo con C Tangana desde 2019.

Después de la publicación del disco de Rosalía, su expareja, C. Tangana, ha anunciado que está esperando su primer hijo con Rocío Aguirre su pareja desde 2019.

"Me ha sorprendido mucho", asegura Tatiana Arús, que recuerda que mientras el cantante ha dado la feliz noticia, Rosalía ha publicado el tema 'La Perla', una canción que muchos califican de un dardo a sus ex, entre los que se encuentran el propio C. Tangana y Rauw Alejandro.

Así suena 'La Perla', la canción de Rosalía

Rosalía canta hasta en 14 idiomas en 'Lux', su nuevo disco, donde, entre otras canciones, está 'La Perla', un tema repleto de 'zascas' a sus exparejas como Rauw Alejandro y C. Tangana con frases como: "Playboy, un campeón gasta el dinero que tiene y también el que no" o "la decepción local, rompecorazones nacional, un terrorista emocional, el mayor desastre mundial".

