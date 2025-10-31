Pérez Medina descarta recorrido judicial por la comparecencia de Sánchez: "El 'no me consta' es para no pillarse los dedos"

El periodista de laSexta explica que el presidente ha medido sus palabras en la comisión del Senado para no negar un hecho que luego pueda ser demostrado y caer en una contradicción. Asegura que "la verdad judicial del caso Koldo saldrá en el Supremo".

La comparecencia de Pedro Sánchez en la comisión del Senado por el caso Koldo ha sido el tema político del día y son muchas las opiniones de periodistas y analistas políticos sobre lo ocurrido. Sin embargo, ¿lo dicho este jueves por el presidente del Gobierno tendrá alguna repercusión en la investigación judicial?

El periodista de laSexta, Alfonso Pérez Medina, considera que no, ya que "no se han apuntado bien" las preguntas y Sánchez ha medido mucho sus respuestas.

"Hemos visto un intercambio de zascas, lío, barullo… Ha sido una declaración muy medida por parte de Sánchez para no negar un hecho que luego pueda ser demostrado y caiga en una contradicción", ha indicado.

Pérez Medina ha explicado que el presidente ha repetido frases como "no me consta" o "no recuerdo" para "no pillarse los dedos". "Es muy habitual en este tipo de casos, se dice que es 'hacerse una infanta'", ha comentado en laSexta Xplica.

Ha sostenido que "la verdad judicial saldrá en el Tribunal Supremo, no en una comisión".

