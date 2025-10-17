Manuel Cobo responde a Abascal tras acusar a Feijóo de copiarle: "Debería tener más respeto por una persona que ha ganado cuatro elecciones"

Al diputado del PP, Manuel Cobo, no le ha gustado el tono que ha usado el líder de Vox para hablar del líder de los 'populares', y así le ha respondido en 'Al Rojo Vivo'. En el vídeo, los detalles.

Santiago Abascal ha ironizado en una entrevista con que Alberto Núñez Feijóo va a "dejarse barba" como él por copiarle su plan de migración: "Son frases literales que he dicho en discursos y mítines (...) Yo no sé si él lo sabe o si es algún asesor (...) Igual no lo sabe, el 'pobre'", asegura Abascal, cuyas palabras podemos ver en el vídeo que ilustra estae texto.

A Manuel Cobo, diputado del PP, no le ha gustado el tono que ha usado Abascal y así le ha respondido en Al Rojo Vivo: "Creo que para parecerse un poco debería tener el respeto hacia una persona que ha ganado cuatro mayorías absolutas en su comunidad, una región donde tanto Vox como Sumar tienen cero diputados, porque los extremismos se compadecen mal con Feijóo", asegura Cobo.

Además, asegura que "Vox es un producto hoy de Sánchez". Esto es, según sus palabras: La entrega de Sánchez a la extrema izquierda y a los independentistas hace que haya una reacción equivocada que ante ese rechazo se va a la extrema derecha (....) El extremismo lejos (...) La política de Feijóo nada tiene que ver con la de Vox". En el vídeo podemos ver al completo su opinión.

