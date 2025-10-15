El mensaje de Camarero a los 'inmobros': "No cuentan la realidad, solo lo que les interesa"

José María Camarero presenta en laSexta Xplica su libro, 'Gana dinero invirtiendo desde un euro' y advierte de que "hay que hacer las cosas despacio, con tiempo y tranquilidad" y no fiarse de los consejos de los 'inmobros'.

'Gana dinero invirtiendo desde un euro'. Es el título del libro que sostiene entre sus manos José Yélamo, el presentador de laSexta Xplica. Su autor es el economista José María Camarero, un colaborador habitual del programa que está presente en el plató en este momento.

"Tiene que ver con la prudencia y también dedico algún capítulo a estos magos de internet que nos prometen ganar mucho dinero en poco tiempo sin apenas riesgo. Lo que les pasa a muchos de estos 'inmobros' es que no cuentan la realidad, solo cuentan lo que les interesa", advierte el autor.

Camarero avisa de que hay que tener "muchísimo cuidado" con este tipo de consejos "porque nos están mintiendo". "Hay que hacer las cosas despacio, con tiempo y tranquilidad, pero no fiarnos de esto ni de nada", recalca.

El experto, partiendo de la base de que "el mercado se regula solo" aunque "el Estado" tenga que "decir algo", avisa de que llegará un momento "en el que vamos a ver señales donde la tensión va a ser tan alta que entonces será cuando los precios empezarán a bajar".

Según el economista, esto ocurrirá cuando los propietarios dejen de pagar a sus arrendadores, se frene la venta de vivienda y ciertas ciudades comiencen a estar vetadas para algunas personas que no puedan permitirse económicamente vivir en ellas.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.