Pablo Simón analiza en laSexta Xplica la aprobación de varios decretos del Gobierno en plena campaña electoral y explica qué margen de actuación tiene el Ejecutivo y hasta qué punto estas medidas pueden influir en el voto.

Los expertos de laSexta Xplica analizan el impacto electoral de los decretos aprobados a última hora y sobre la bocina por el Gobierno socialista en la Diputación Permanente, como la subida salarial de los funcionarios o las reformas del alquiler.

Entre ellos se encuentra el politólogo Pablo Simón, quien destaca que "son mecanismos legales, pero que se supone que los gobiernos voluntariamente se restringen de hacerlo para tener igualdad de armas en la competición electoral".

En la LOREG está regulado que desde que se realiza el decreto de disolución no se puede inaugurar nada, algo que ha llevado en numerosas ocasiones a los alcaldes de toda España a una carrera por cortar las cintas justo antes de la fecha, refiere, para después aclarar que "el Gobierno no está en funciones".

"Aquí hay muchas veces confusión: el Gobierno entra en funciones cuando votemos. Ahora está en plenitud de sus facultades y capacidades", subraya. Así, "puede operar con normalidad", aunque recalca que "se supone que tienen que ejercer el poder con cautela".

Tras esta explicación, el politólogo afirma que estas medidas aprobadas tienen "poco" impacto en el electorado, pero que eso no quita que puedan ser "compromisos programáticos" y que también es cierto que "podrían haberse aprobado antes". Al menos, algunas de ellas.

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