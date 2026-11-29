Los detalles Las personas ciegas podrán ejercer su derecho al voto de forma totalmente privada e independiente gracias a un kit en braille que les facilita preparar el sobre en casa antes de acudir al colegio electoral.

Este año, por primera vez, las personas ciegas van a poder ir con su voto cerrado desde casa en estas elecciones del 29N. Lo hacen gracias a un kit de voto en braille que les permite votar de forma más secreta y autónoma de lo que lo hacían hasta el momento.

Es el caso de Marina Rojas Sepúlveda, secretaria de la Comisión Braille Española, que por primera vez va a poder votar de forma totalmente secreta: "Hasta ahora dependíamos de que una persona marcara por nosotros la papeleta y teníamos que fiarnos enteramente de su palabra".

Y ahora, por primera vez, pueden preparar sus papeletas desde casa: "Poder preparar nuestras papeletas en nuestro domicilio nos garantiza también ese derecho al voto secreto".

Por ejemplo, "en el caso de la papeleta del Senado, para poder marcarla correctamente, contamos con un listado en braille, con las diferentes candidaturas", señala Rojas. Por un lado, "vamos a tener cada partido político marcado con un número y los diferentes candidatos por cada partido, marcado con una letra"

Una vez elegidos los candidatos, esta plantilla le permite localizar dónde marcar la papeleta: "Hay un agujero que coincide por cada letra que se identifica en esta plantilla. Podemos marcarla con nuestro bolígrafo".

Las solicitudes de voto accesible casi se han triplicado: en 2023 fueron 1.333, frente a las 3.569 de estas elecciones del 29N.

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