Los detalles Los de Santiago Abascal acusan al Ejecutivo de tratar de sacar adelante en la Diputación Permanente, cuya aritmética parlamentaria es más favorable al Gobierno, aquellas iniciativas que "no ha sido capaz" de aprobar en el Pleno "por falta de mayoría" y a las puertas de las generales.

El grupo parlamentario de Vox ha decidido no asistir a la reunión de la Diputación Permanente del Congreso, donde se votarán cinco decretos aprobados por el Gobierno, al considerarlo un "fraude electoralista" para "comprar votos" a pocos días de las elecciones. Vox acusa al Ejecutivo de intentar aprobar iniciativas en este órgano, que tiene una aritmética parlamentaria más favorable al Gobierno, debido a la falta de mayoría en el Pleno. La tercera fuerza del Congreso critica que la Diputación Permanente se use como herramienta electoralista, comprometiendo el presupuesto del próximo Ejecutivo. Aunque Vox no asistirá, la Diputación Permanente debatirá y votará los decretos, que incluyen medidas como la subida salarial de funcionarios y la exención fiscal del SMI.

El grupo parlamentario de Vox ha decidido no acudir a la reunión de la Diputación Permanente del Congreso donde se han convalidado los últimos cinco decretos aprobados por el Consejo de Ministros al considerar "un fraude electoralista" que el Gobierno "utilice" este órgano para "comprar votos" a tan sólo tres días de los comicios.

En un comunicado, los de Santiago Abascal acusan al Ejecutivo de tratar de sacar adelante en la Diputación Permanente, cuya aritmética parlamentaria es más favorable al Gobierno, aquellas iniciativas que "no ha sido capaz" de aprobar en el Pleno "por falta de mayoría" y a las puertas de las generales.

Vox justifica su ausencia en que la presidenta del Congreso, Francina Armengol, no ha atendido sus solicitudes de suspender la Diputación Permanente, al no contar con una composición proporcional al Pleno. Sin embargo, el pasado día 18 sí acudieron a la última reunión de este órgano que ha funcionado con la misma composición durante toda la legislatura.

La tercera fuerza del Congreso sostiene que la Diputación Permanente "no es una instancia de reconsideración de los textos normativos derogados por el Pleno", ni tampoco puede usarse como "herramienta electoralista" para convalidar decretos leyes que, a su juicio, "son compras de votos encubiertas que comprometen claramente el presupuesto del próximo Ejecutivo".

Vox señala que no participará en "los trampantojos" de Sánchez

Vox apunta que son los españoles los que tomarán la palabra este domingo para decidir qué es lo que quieren y, que mientras tanto, sus diputados no participarán en lo que consideran "escenografías" y "trampantojos" de un Gobierno cuyo presidente "usa" las instituciones para "comprar votos" y para "aparentar" que resuelve problemas cuando lo que ha hecho en esta legislatura es "destruirlo todo".

"Lo que toca lo convierte en ruina, miseria y muerte -mantiene Vox-. Ha tenido ocho años para gobernar y corre ahora para fingir una preocupación social de la que carece, tras haber comprometido, según diversos medios de comunicación, más de 30.000 millones de euros en los 18 decretos aprobados desde la convocatoria electoral. Y eso, con unos Presupuestos Generales prorrogados desde 2023 que nunca consiguió sacar adelante".

Aprobados los decretos con medidas sociales

La Diputación Permanente del Congreso ha aprobado este jueves, penúltimo día de campaña electoral, cinco decretos leyes que incluyen la subida salarial de funcionarios, la exención fiscal del SMI, medidas de transparencia en las condiciones de trabajo, la adaptación del mercado de derechos de emisiones y de incentivos fiscales a la I+D+i.

Estos decretos leyes, que la legislación reserva para asuntos de urgencia justificada, entran en vigor tras su aprobación en Consejo de Ministros y posterior publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), pero debían votarse en el Congreso en un plazo de 30 días para decidir si, como ha ocurrido, se convalidan o se derogan.

Como la Cámara está disuelta por el adelanto de elecciones, la votación de los decretos se asigna a la Diputación Permanente, el órgano parlamentario que sustituye al Pleno, donde el Ejecutivo tiene una aritmética parlamentaria más favorable al no depender tanto de Junts.

En concreto, el órgano tiene 69 miembros, de los cuales 34 pertenecen a PSOE, Sumar, ERC, Bildu y Podemos, que representa a todo el Grupo Mixto, mientras que el PP y Vox suman 33, con lo que la posición de Junts y el PNV, cada uno con un representante.

Desde el anuncio del adelanto electoral el pasado 5 de octubre, la Diputación Permanente ya ha debatido nueve decretos leyes, de los cuales ha convalidado ocho y sólo ha derogado uno, el impulsado por Sumar que buscaba establecer alquileres indefinidos y que el propietario indemnizara al inquilino en caso de que quisiera romper el contrato de alquiler.

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