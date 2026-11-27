En sus palabras en laSexta Xplica, ha dado como clave "la polarización" y el hecho de que "se ha inoculado en el votante la angustia a que gobierne el rival".

Pablo Simón ha estado en laSexta Xplica para hablar, entre otras cosas, de las elecciones generales del 29 de noviembre. En sus palabras, ha cifrado entre el "74% o el 75%" el índice de participación "más conservador" que se espera para esa jornada.

"En 2023 el porcentaje de voto fue del 70%. Para estas, las previsiones más conservadoras apuntan a un 74 o un 75. Hay una razón, nunca había habido estos niveles de polarización y se ha inoculado en el votante una angustia a que gobierne el rival", ha afirmado.

En esas, aparece también la movilización del voto: "Sabemos que va a haber participación, pero tengo dudas de que sea solo la izquierda la que se active".

Y es que el flujo de votantes es clave: "Se ha activado en dos momentos concretos, con la ley de amnistía y con la DANA. Tengo la impresión de que son gente que se ha ido para no volver".

"En los sondeos y encuestas, la variación es la del PSOE, con porcentajes que iban del 26 al 30%", ha expuesto.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido