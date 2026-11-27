El politólogo afirma que en las circunscripciones de menos de cinco diputados puede decidirse un tercio del Congreso.

Quedan apenas dos días para las elecciones y muchas personas piensan en el 'voto útil' para decidir en qué formación dejar su papeleta. Las circunscripciones más pequeñas son las que más peso pueden llegar a tener en este sentido.

Concretamente, según ha contado el politólogo Pablo Simón, en las circunscripciones por debajo de cinco diputados se decide cerca de un tercio del Congreso, "algo más de 109 escaños".

Se llama el 'efecto Huesca' y puede tener un efecto importante en el resultado electoral del 29N. En este sentido, Simón ha afirmado en laSexta Xplica que "vamos a ver a una concentración importante, probablemente del voto de la izquierda, detrás del PSOE, que es el único caballo ganador que puede tener representantes ahí".

En lo que respecta a la derecha, ha indicado que "sabe que los dos partidos son viables en la mayoría de circunscripciones". Por eso, "el indeciso piensa cuánto peso quiere dar a PP o a Vox en un posible futuro Gobierno".

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