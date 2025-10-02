"No hay una brecha generacional, hay una brecha de clase": Leticia Vázquez, joven precaria

"Mi padre pudo comprar una vivienda y tener un trabajo estable, pero no sabe si tendrá una pensión", reflexiona Leticia Vázquez, una joven precaria, en laSextaXplica, remarcando una "brecha de clase" frente a la generacional.

Leticia Vázquez, una joven precaria, habla en laSextaXplica sobre la supuesta brecha generacional que existe en la sociedad, reflexionando sobre las palabras de Analía Plaza, autora del libro 'La vida cañón: "Ahora mismo hay un perfil de 'boomers' que se lo están pasando bien porque ya tienen criados a los hijos, la casa pagada, salud, y se están dedicando a viajar y salir con los amigos", señalaba la escritora en el plató.

"Pues he estado rodeada de miles de afectados por las mutualidades que están cobrando pensiones de 100, 200 y 300 euros. Y esos son 'boomers', entre ellos mi padre, abogado, quien se pudo comprar una vivienda y tener un trabajo estable, pero no sabe si tendrá una pensión digna", apuntaba Vázquez.

"Soy consciente de la brecha generacional que hay, pero, sobre todo, de la brecha de clase", abordaba la joven en el plató, afirmando que "muchos jóvenes de clase alta no tienen los mismos problemas que los de clase trabajadora".

Para Vázquez, "la culpa de la precariedad" la tiene quien "explota": "Los empresarios, y también laadministración pública, que lo permite y que muchas veces precariza". En el vídeo sobre estas líneas puedes escuchar su intervención al completo.

