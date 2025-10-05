Sonia, afectada por el problema de la vivienda: "He tenido que irme a casa de mis padres con mis tres hijos y mi marido con su madre y el perro"

La mujer tuvo que volverse a casa de sus padres con sus tres hijos porque no encuentra una vivienda para alquilar en Benalmádena por un precio que se pueda permitir. "Solo hay pisos vacacionales", ha criticado.

Sonia Mel, afectada por el problema de la vivienda en Málaga, ha hablado en laSexta Xplica de la difícil situación en la que se encuentra, ya que tuvo que volver a casa de sus padres con sus tres hijos, y su "marido a casa de su madre con el perro" porque no encuentran un piso para alquilar en Benalmádena.

"En Benalmádena, solo puedes encontrar viviendas vacacionales. Si tú quieres un piso para todo el año, hay pisos de dos o tres habitaciones por 1.500 euros", ha denunciado, tras lo que ha señalado que la misma situación se repite en Torremolinos y Fuengirola. "A mí me han llegado a criticar porque quiero piso en Benalmádena porque está en la Costa del Sol, pero es que yo soy de allí desde siempre", ha expresado Sonia.

"Yo he tenido que irme a casa de mis padres con mis tres hijos, y mi marido a casa de su madre con el perro, porque no hemos tenido, hablando mal y pronto, cojones de encontrar un piso para irnos a alquilar", ha lamentado, al tiempo que ha indicado que está "durmiendo en un sofá", porque no caben todos en el piso de sus padres.

