Antonio Maestre, contundente tras el cribado de cáncer de mama: "Se acepta con normalidad que haya mujeres pobres que mueran"

El periodista ha afirmado en laSexta Xplica que "es una evidencia que la sanidad privada no haría negocio si previamente la sanidad pública no se degrada".

Antonio Maestre ha hablado en laSexta Xplica sobre el escándalo del cribado de cáncer de mama en Andalucía, y ha afirmado que "es una evidencia que la sanidad privada no haría negocio si previamente la sanidad pública no se degrada", ya que, ha argumentado, "si se da un servicio excelente en tiempo y forma, nadie va a pagar por algo que te dan en la sanidad pública".

"¿Quién va a ir a hacerse una prueba diagnóstica si no tardan seis meses en darte cita en la sanidad pública? ¿Quién va a ir a un especialista en la privada si no tardan un año y medio en darte cita para la sanidad pública?", se ha preguntado el periodista, quien ha insistido en que "es una evidencia que el negocio de la privada precisamente está en la degradación de lo público".

Para Maestre, "si lo público funcionara de manera excelente, no habría negocio privada". Así, ha denunciado que "se acepta con normalidad que haya mujeres pobres que mueran en este camino para hacer negocio". "No pasa nada si mujeres pobres mueren si hay otras que se pueden pagar esto, y así funciona", ha lamentado el escritor, quien ha subrayado que hay un "negocio que funciona a costa de la vida de la gente pobre".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.