Cristina Almeida, crítica con José Luis Martínez-Almeida: "Ha dicho que no se hable del orgasmo femenino, quizás porque él no sabe provocarlo"

La abogada ha afirmado en laSexta Xplica que las últimas declaraciones y decisiones del alcalde de Madrid "parecen de otro siglo, de no conocer a las mujeres de hoy".

Cristina Almeida se ha pronunciado en laSexta Xplica sobre la polémica del PP con el aborto y sobre las declaraciones del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, quien ha apoyado una moción de Vox para informar a las mujeres de un hipotético "síndrome postaborto" que no existe. La abogada cree que Martínez-Almeida lo ha hecho "en primera instancia por convicción", y que "cuando le han dicho que se estaba pasando, ha dicho que no quería decir eso, pero lo ha hecho por convicción".

"Además, ha dicho que en espacios de igualdad del Ayuntamiento no se tome el color morado, porque ese es el color de las mujeres, y ha dicho también que no se hable del orgasmo femenino, quizás porque a lo mejor él no sabe provocarlo y por eso no hay que hablar de ello", ha expresado Almeida, a lo que ha añadido: "Me parece que son unas situaciones que parecen de otro siglo, de otros tiempos, de no conocer a las mujeres de hoy y de no conocer la capacidad que tenemos para decidir sobre nuestro cuerpo y sobre nuestro futuro".

Para Almeida, el alcalde de Madrid "se preocupa mucho de lo que puede pasarle a una mujer cuando aborta", pero se ha preguntado si "se ha preocupado alguna vez de qué le supone a una mujer tener un hijo no deseado, que le impide tener su vida, que le impide seguir adelante y que le impide incluso cuidar a ese hijo no deseado".

"Las mujeres estamos capacitadas para poder decidir, y decidir si podemos tener un hijo o no. Y si no tenemos más remedio que abortar, tener derecho a una prestación sanitaria, que ni siquiera lo tenemos, porque ellos no son capaces de garantizar que la sanidad pública realice esos abortos, y tienen conciertos con clínicas privadas a que encima van luego la gente de Vox y 'Hazte Oír' a insultar a las mujeres o a perseguir a los médicos", ha denunciado la abogada.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.