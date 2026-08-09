Mario Viciosa avisa sobre el eclipse: "Nos podemos cargar el sensor de la cámara de nuestro móvil"

El responsable de Ciencia en Newtral.es también alerta de un error especialmente peligroso al utilizar cámaras réflex o telescopios: no hay que colocar unas gafas de eclipse delante de la lente.

El eclipse del próximo 12 de agosto también plantea dudas sobre cómo fotografiar o grabar el fenómeno sin dañar los dispositivos. Mario Viciosa, responsable de Ciencia en Newtral.es, recomienda no obsesionarse con la tecnología y, sobre todo, extremar las precauciones.

"Tenemos la tentación de grabarlo, de fotografiarlo. Disfrutemos de ese momento, de lo que pasa alrededor", señala. Si aun así se quiere hacer alguna fotografía, advierte de que hay que utilizar protección adecuada, ya que la luz solar puede dañar el sensor del teléfono móvil. "Nos podemos cargar el sensor de la cámara de nuestro móvil", explica.

El experto también alerta de un error especialmente peligroso al utilizar cámaras réflex o telescopios: no hay que colocar unas gafas de eclipse delante de la lente.

"Que no se nos ocurra poner las gafas delante de la lente, que no, que entonces nos hacemos daño nosotros. Mucho cuidado con eso", advierte.

Por ello, su principal recomendación es sencilla: "En medio del eclipse, disfrutemos de todo lo que va a pasar alrededor, sin tecnología".

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