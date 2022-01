El doctor y secretario general de la Asociación de Médicos y Titulados Superiores (AMYTS), Julián Ezquerra, se ha mostrado muy crítico con la gestión de las bajas laborales.

"La situación ha ido a peor de una forma muy evidente. Al estado previo que vivía la Atención primaria de caos y desbordamiento se ha añadido otro sinsentido más que la política no ha querido resolver. En este momento, el colapso sanitario está debido también a quienes necesitan una baja porque no vale el autodiagnóstico, no vale que el trabajador diga que se tiene que aislar porque ha dado positivo, necesitan un médico que lo ratifique", ha indicado.

En este sentido, Ezquerra ha mostrado su desacuerdo con los requisitos para obtener la baja. "El decreto que establece cómo se hace una baja obliga al médico a ver al paciente para que valore si está capacitado para hacer su trabajo habitual, un trabajo que probablemente pueda hacer porque la inmensa mayoría de las bajas son aislamientos preventivos por causa puramente epidemiológica, de salud pública", ha subrayado.

"¿Qué pintamos haciendo este tipo de bajas? ¿Por qué no se ha habilitado una forma diferente? Esto remata a la Atención Primaria porque no es normal que se anulen agendas de pacientes para que los huecos queden libres únicamente para hacer parte de baja que, me atrevería a decir, fraudulentos al hacerse sin la presencia del paciente, sin valoración correspondiente y sin el reconocimiento al que obliga la ley", ha añadido.

