Julián Ezquerra, doctor y secretario general de la Asociación de Médicos y Titulados Superiores (AMYTS), ha lanzado una advertencia sobre el COVID persistente y sus efectos: "Realmente hay mucho más de lo que pensamos".

En este sentido, Ezquerra ha asegurado que los médicos temen qué puede pasar con el coronavirus persistente tras la nueva variante ómicron. "Uno de los miedos que tenemos es qué va a pasar con esos cientos de miles de nuevas infecciones, sin van a provocar COVID persistente es otro problema para el sistema sanitario porque va a tener que hacer frente a un montón de consultas de mucha gente que va a tener muchísimas necesidades de distintos tipos de especialistas", ha afirmado.

Sobre los menores, Julián Ezquerra se pregunta también qué va a pasar con ellos. "Pueden empezar a aparecer niños que tengan COVID persistente. ¿Cómo vamos a hacer frente a esta nueva patología? Ahora no lo tenemos muy en cuenta, pero pueden empezar a surgir los casos", ha indicado.

Acerca de cómo acabar con el coronavirus, el doctor lo tiene claro: es fundamental vacunar al 70% de la población mundial. "Vamos a distribuir las vacunas a los países que no tienen acceso a las mismas, esto es una pandemia, vivimos en un mundo globalizado y si no atajamos el problema donde se está generando, donde no se está vacunando, seguiremos así por mucho tiempo", ha subrayado.

"Confío, espero y deseo que a lo largo de 2022 haya una vacuna que haga poner fin a esto y medicación accesible para que pueda hacer también un trabajo importante de cara a contener la enfermedad", ha zanjado.

Por otro lado, el doctor César Carballo ha hecho en laSexta Noche una dura crítica a los "políticos ineptos" por ómicron: "Nos están llamando imbéciles a la cara". Puedes ver el momento en el vídeo que se incluye a continuación.