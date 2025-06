Monrosi: "Lo que está en juego no es el mantenimiento a toda costa de un Gobierno, son las mayorías políticas de la próxima década"

Este lunes, José Luis Ábalos y Koldo García declararán en el Tribunal Supremo por la presunta trama corrupta en la que están involucrados junto con Santos Cerdán, un escándalo que está poniendo en jaque al Gobierno.

Ahora bien, para José Enrique Monrosi, no solo la viabilidad del Gobierno está en juego en estos momentos, como ha señalado en laSexta Xplica: "Lo que está en juego no es el mantenimiento a toda costa de un Gobierno que hasta la propia fila socialista y los socios de investidura ven que no tiene manera de remontar con el guion actual, sino que también está en juego son las mayorías políticas de la próxima década".

"Va a depender, no tanto para mantener este Gobierno en pie sino para las mayorías políticas de la próxima década, de la reacción del presidente del Gobierno. Y digo el presidente del Gobierno porque, al igual que cuando se fue cinco días, toda la política española, en concreto el PSOE, pero también toda la izquierda están esperando sentados a que actúe", ha añadido.

De hecho, el periodista ha apuntado cómo ven algunos socialistas y los socios de investidura a Pedro Sánchez en estos momentos: "Creo que más contenidos no pueden ser los socios. Podrían hacer y decir mucho más. Lo que dicen en privado, que es de cajón y que comparten también en las filas del PSOE, es que si Pedro Sánchez está noqueado, como dicen sus compañeros de filas, es porque él es consciente de que este no es el caso Koldo, Ábalos o Cerdán, es también su caso porque es su gente".