Las dos caras del PSOE: el caso Santos Cerdán divide al socialismo entre defensores y críticos de Sánchez

El caso Santos Cerdán ha hecho que los más críticos con Pedro Sánchez dentro del PSOE salgan a escena. Que los 'damnificados' por el que fuese secretario de organización socialista cobren protagonismo. Entre todos ellos destaca un nombre. Un nombre que siempre ha sido crítico con el proceder del presidente del Gobierno y que ahora ha ido un paso más allá. Es, claro está, Emiliano García-Page.

El presidente de Castilla-La Mancha ha dado un paso más allá y ha retado a Sánchez a echarse a un lado: "¿Puede convocar elecciones? ¿Puede dimitir? La pregunta es si puede. Formalmente ya sé que sí, que puede dimitir y convocar elecciones".

Pero no es el único. Antiguas grandes voces como Odón Elorza también han hablado, y han afirmado estar "cansados de no poder alzar la voz". Incluso Lambán, quien ha asegurado que fueron Santos Cerdán y sus cómplices los que acabaron con él y con su formación: "No me sorprende nada".

Hay otros, como el alcalde de León, que incluso han sembrado la duda sobre una posible financiación irregular en el PSOE: "Cerdán fue quien tomó el relevo de la secretaría de organización".

En cuanto a Juan Lobato, excandidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid, ha pedido cerrar filas pero no en torno a Sánchez sino sobre el PSOE.

Illa: "Reivindico más que nunca a Sánchez"

Es una de las caras del PSOE en la actualidad. La otra, la de los defensores de Sánchez. La de nombres como María Jesús Montero y, sobre todo, Salvador Illa. El president de la Generalitat de Cataluña ha dado la cara por el presidente y ha dicho que sus políticas son "beneficiosas para España y para Cataluña". "Le reivindico más que nunca", ha expresado.

Todo, con el caso Koldo en sus primeros capítulos. Con la UCO entrando en la sede del PSOE en Ferraz para clonar los emails del correo corporativo de Santos Cerdán. Con el juez Leopoldo Puente pidiendo a los gentes que investigue más de 400 cuentas de 35 entidades bancarias. Y con las declaraciones de José Luis Ábalos y el propio Koldo en sede judicial cada vez más cerca.