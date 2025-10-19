Josep Borrell reacciona a las amenazas de Trump a España: "Exigir un 5% del PIB en defensa no tiene sentido"

El exAlto Representante de la UE para Asuntos Exteriores ha apuntado que España se ha comprometido a unas exigencias militares con la OTAN, no a un gasto determinado.

Donald Trump le ha cogido manía a España. Durante los últimos días, ha amenazado con pedir la expulsión de nuestro país de la OTAN y también ha insinuado la imposición de aranceles porque el Gobierno de Pedro Sánchez no vaya a invertir el 5% del PIB en Defensa.

Una petición que, como ha analizado Josep Borrell en laSexta Xplica, "no tiene sentido". "Las brabuconadas de Trump no son las del chico de los recados. Es un señor que tiene mucho poder, muchas ganas de usarlo y pocos escrúpulos para hacerlo. Exigir a todos los países un 5% del PIB de gasto militar no tiene sentido", ha afirmado el exAlto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores.

Como ha comentado Borrell, "es una cifra muy alta que muchos de los que han dicho 'amén' no van a hacerlo". Y, para justificar el poco sentido de la petición, ha realizado una comparación: "Hungría es un país que no tiene mar y no necesita armada. En cambio, España tiene muchos kilómetros de costa que proteger. ¿Los dos tienen que gastar el 5%? Parece que no".

"Es una imposición arbitraria que no tiene lógica militar. España se ha comprometido a aportar a la OTAN las capacidades militares que se le exigen. Si eso le cuesta el 5, el 4, el 3 o el 2%, es un problema español. El Gobierno dice que puede hacerlo con poco más de un 2%. Si las aporta, cumple con la OTAN", ha añadido.

Borrell ha concluido que esta petición de Trump "es un capricho al que todo el mundo ha dicho que sí menos España".

