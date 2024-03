"El comentario de '¿Cuándo es el Día del Hombre?' de Isabel Díaz Ayuso durante Día de la Mujer es una cuñadez que podemos escuchar en cualquier barra de bar a cualquier 'machirulo cuñao' con tres copas de más a altas horas de la madrugada", así de contundente se muestra José Enrique Monrosi, periodista de elDiario.es, contra el discurso que pronunció la presidenta de la Comunidad de Madrid el pasado 8 de marzo.

"El PP es el principal partido de la oposición a nivel estatal y está rompiendo consensos democráticos, como los del 8M", se muestra muy crítico el periodista, que alberga "pocas esperanzas de que se pueda construir nada con estas posiciones políticas".

"A mí no me sorprendieron las palabras de Ayuso, en absoluto", añadió ante la contradicción de José Yélamo; para acto seguido recordar que la popular madrileña "no improvisa nada y que todo lo que dice lo lee".

"Por tanto, es evidente que lo llevaba preparado en base a una estrategia política que además tiene sus resultados en la Comunidad de Madrid", un "territorio tan conservador", según él, donde la extrema derecha "no es insignificante porque la gobierna".

"El discurso que ha expresado Ayuso con motivo del Día de la Mujer representa exactamente lo que dice la extrema derecha", defiende Monrosi en este vídeo, donde expresa que la "barbaridad" que dijo Ayuso ese día "debería ofender a cualquier ciudadano con el más mínimo sentido democrático".