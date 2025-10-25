Miguel Ángel Campos, sobre la declaración de Vilaplana: "Si se demuestra que Mazón dio ordenes, podría tener una responsabilidad penal"

El testimonio de Maribel Vilaplana, citada como testigo por la jueza que investiga la DANA, podría ser clave para el futuro político de Carlos Mazón. La periodista comió con él el día de la tragedia y su declaración genera gran expectación.

El próximo 3 de noviembre, Maribel Vilaplana, la periodista que comió con Mazón en El Ventorro el día de la DANA, será interrogada en calidad de testigo por la jueza de Catarroja. Una decisión avalada por la Audiencia Provincial de Valencia por unanimidad. Tras conocerse la noticia, muchos se preguntan ahora si su testimonio puede poner contra las cuerdas al presidente de la Generalitat.

"Absolutamente", asegura Miguel Ángel Campos, periodista de 'La Cadena SER', en laSexta Xplica. El periodista plantea la siguiente situación que podría darse durante el interrogatorio:

"Si Maribel Vilaplana admite en algún momento que en aquellas llamadas que tuvo Carlos Mazón con Salomé Pradas o con algún integrante del CECOPI da órdenes, el mando único que ostentaba la Generalitat Valenciana y la directora del CECOPI en aquel momento, que era Salomé Pradas, pasaría a Carlos Mazón", explica Campos.

De esta forma, si esto llegase a ocurrir, Mazón podría enfrentarse a "una posible responsabilidad penal", ya que se demostraría que durante su estancia en El Ventorro habría dado órdenes y, por tanto, el CECOPI habría actuado en todo momento bajo su mando.

Cabe recordar que Vilaplana publicó una carta en la que afirmaba: "El presidente empezó a recibir llamadas de manera continuada... no me trasladó ninguna inquietud al respecto".

"Vamos a ver si eso es cierto y esa versión la aguanta ante un interrogatorio. Está obligada a decir la verdad", concluye el periodista de 'La Cadena SER'.

