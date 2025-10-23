Maestre pide responsabilidades para Maribel Vilaplana: "Tiene información muy relevante que ha decidido privar a las víctimas"

Antonio Maestre reflexiona sobre la citación a Maribel Vilaplana para declarar como testigo en el juicio de la DANA y asegura en este vídeo que "tiene responsabilidad en haberse callado sobre unos hechos que son relevantes".

Maribel Vilaplana, la periodista que comió con Carlos Mazón el día de la DANA, va a declarar como testigo tal y como lo ha solicitado la Audiencia de Valencia, aunque la jueza de Catarroja no lo vio pertinente.

El motivo sería la carta que la propia Vilaplana envió a los medios el pasado mes de septiembre en la que hablaba de las llamadas que recibió el president y de que abandonaron 'El Ventorro' entorno a las 18:30, media hora más tarde de lo que dice la Generalitat.

Antonio Maestre señala en el vídeo sobre estas líneas que "es una pena que esté obligada a decir la verdad y hayan tenido que llamarla como testigo para hacerlo".

Además, se muestra a favor de exigir responsabilidades a la periodista, pues "hay muchísima información que ella tiene y que ha decidido privar a las víctimas para que se sepa la verdad".

El periodista considera que Vilaplana "tiene responsabilidad en haberse callado sobre el conocimiento de unos hechos que son relevantes", como si había más gente en esa comida o si Mazón "estaba en condiciones físicas de atender una emergencia".

