Baldoví califica a Mazón como un "hipócrita": "Me parece el tipo más descarado y con más desfachatez que he conocido"
Para el diputado de Compromís, el 'popular' "no merece llamarse presidente": "He dejado de hablarle de usted. Dejó de ser mi presidente hace un año, para mí y para ocho de diez valencianos".
"Mazón me parece el tipo más descarado, con más desfachatez y más hipócrita que he conocido nunca". Son las palabras de Joan Baldoví, diputado de Compromís en Les Corts, en laSexta Xplica sobre el president de la Generalitat Valenciana tras la gran manifestación que ha vuelto a exigir su dimisión.
Asimismo, cree que el dirigente valenciano se presentará en el funeral de Estado organizado para honrar a las víctimas. "Hoy se emitía una corrida del año 1997 de un exconseller que tuvo Mazón. ¿Cómo se puede maltratar de esa manera a las víctimas".
Esto ha ocurrido "mientras discurría una riada de gente por las calles de Valencia", añade, refiriéndose a la protesta de más de 50.000 personas.
"Han pedido justicia y su dimisión", agrega minutos después de finalizar esta multitudinaria marcha que ha recorrido la ciudad. "No he visto un presidente tan odiado por tantos valencianos", sentencia a su vez.
