Mario Saavedra destaca el "poder blando" que está consiguiendo España con la postura de Sánchez: "Han tenido una política exterior bastante coherente"

El analista internacional ha asegurado que es "apabullante" la cantidad de artículos en la prensa internacional que están alabando la postura española en el conflicto en Oriente Medio.

Pedro Sánchez ha sido uno de los presidentes internacionales que más abiertamente se ha posicionado contra la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán, adoptando el discurso del 'No a la guerra'.

Una postura que, como ha señalado Mario Saavedra en laSexta Xplica, está dando "poder blando" a España: "Yo me dedico a mirar la política exterior española y por eso tengo que leer muchos medios internacionales y es apabullante la cantidad de artículos a favor de la posición de España en esta guerra ilegal".

"Sánchez ha conseguido transformar lo mismo que hizo en Gaza en un poder al que tienen que aspirar las potencias medias con una política exterior coherente con un asterisco que es el Sahara", ha comentado el analista internacional.

Ahora bien, ha destacado que en Gaza, Ucrania, Venezuela e Irán el Gobierno "ha tenido una política bastante coherente": "Y me consta que está granjeando para España mucho poder blando".

