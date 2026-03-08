Martínez-Vares, sobre la postura de España en Oriente Medio: "Casa mal el 'No a la guerra' con ser uno de los diez países top de venta de armas"

El asesor político ha señalado que "la política son más que cuatro palabras" y que si el presidente del Gobierno ha adoptado este discurso es por "conveniencia electoral".

Santiago Martínez-Vares ha aseverado en laSexta Xplica que el 'No a la guerra' que ha adaptado Pedro Sánchez sobre el conflicto en Oriente Medio es por "conveniencia electoral".

"La política no está para cuatro palabras. El presidente del Gobierno comparece en la Moncloa para fijar la posición de nuestro país y lo hace dando un mitin sin público y sin preguntas. Y 24 horas después nos enteramos de que hay una fragata que va a participar en el conflicto bélico. Hubiera sido buenísimo que el presidente del Gobierno nos hubiera anunciado que iba a hacer eso; ha comentado el asesor político.

Además, ha apuntado que "casa mal el 'No a la guerra' con ser uno de los diez países top de venta de armas": "Con Navantia, con Santana, con Airbus... Que nos dedicamos a fabricar y vender armas de guerra".

Por otro lado, Martínez-Vares ha afirmado que "fijar nuestra posición como nación ante un conflicto debería pasar por el Congreso": "Y si no pasa, lo mínimo es que tenga una conversación con el líder de la oposición".

No obstante, para el asesor político esta postura se ha adoptado por "conveniencia electoral" y la prueba de ello es que esta posición no la adoptó el Gobierno el mismo sábado en la que se produjo el inicio de las hostilidades o en el ataque estadounidense del pasado junio.

