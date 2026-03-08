Ahora

Análisis en laSexta Xplica

Eduardo Saldaña: "La supervivencia de Irán pasa por atrincherarse y desgastar lo suficiente a EEUU para que el coste de Trump sea demasiado y repliegue"

El codirector de 'El Orden Mundial' ha explicado que ahora mismo el régimen ayatolá no tienen "ningún incentivo" para sentarse en una mesa de negociación para rendirse.

Eduardo Saldaña: "La supervivencia de Irán pasa por atrincherarse y desgastar lo suficiente a EEUU para que coste de Trump sea demasiado y repliegue"

Donald Trump ha asegurado que busca la "rendición incondicional" de Irán, una que pasa porque el régimen ayatolá se rinda o "ya no quede nadie más para rendirse".

Unas declaraciones que ha analizado Eduardo Saldaña en laSexta Xplica: "Trump está empezando a matizar la idea de una rendición incondicional. También tenemos que entender cómo funciona el perfil de Donald Trump. Igual que ha entrado puede salir y es algo que nos podemos encontrar".

No obstante, el codirector de 'El Orden Mundial' ha explicado que "los ayatolás y la Guardia Revolucionaria no tienen ningún incentivo para sentarse en ningún tipo de mesa de negociación y rendirse": "Después de esto la única opción es tener más capacidad militar que Israel, que no la van a tener".

"Su supervivencia depender de atrincherarse, resistir y desgastar lo suficiente a EEUU para que el coste de Trump sea demasiado y repliegue y poder reconstruirse y mantener el poder", ha concluido.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Trump amenaza a Irán con una "destrucción total": "Han pasado de ser el matón al perdedor de Oriente Medio"
  2. Sánchez lleva de campaña su "no a la guerra" y carga contra PP y Vox por apoyar a Trump: "Es fácil ser belicoso a cuenta de los demás"
  3. 'Furia Épica' del precio del petróleo: el crudo se dispara ante el bloqueo de Ormuz y la promesa incumplida de Trump
  4. Búsqueda por tierra, agua y aire: un helicóptero y perros para hallar al conductor desaparecido en el río Mogent
  5. Elena, una de las mujeres trabajadoras que hacen historia siendo cantera: "Este trabajo no tiene género"
  6. Ceses, expulsiones, traiciones y despechos: el clima más tenso al que se enfrenta Vox hasta la fecha