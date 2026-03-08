Análisis en laSexta Xplica
Eduardo Saldaña: "La supervivencia de Irán pasa por atrincherarse y desgastar lo suficiente a EEUU para que el coste de Trump sea demasiado y repliegue"
El codirector de 'El Orden Mundial' ha explicado que ahora mismo el régimen ayatolá no tienen "ningún incentivo" para sentarse en una mesa de negociación para rendirse.
Donald Trump ha asegurado que busca la "rendición incondicional" de Irán, una que pasa porque el régimen ayatolá se rinda o "ya no quede nadie más para rendirse".
Unas declaraciones que ha analizado Eduardo Saldaña en laSexta Xplica: "Trump está empezando a matizar la idea de una rendición incondicional. También tenemos que entender cómo funciona el perfil de Donald Trump. Igual que ha entrado puede salir y es algo que nos podemos encontrar".
No obstante, el codirector de 'El Orden Mundial' ha explicado que "los ayatolás y la Guardia Revolucionaria no tienen ningún incentivo para sentarse en ningún tipo de mesa de negociación y rendirse": "Después de esto la única opción es tener más capacidad militar que Israel, que no la van a tener".
"Su supervivencia depender de atrincherarse, resistir y desgastar lo suficiente a EEUU para que el coste de Trump sea demasiado y repliegue y poder reconstruirse y mantener el poder", ha concluido.
